Генпрокуратура задержала мужчину, который хотел дать 500 тыс. долларов взятки Луценко и Матиосу

Подозреваемый предлагал двум другим обвиняемым откупиться от уголовного производства.

Фото: gp.gov.ua

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в получении 500 тыс долларов для якобы последующей передачи взятки генеральному прокурору Юрию Луценко и его заместителю Анатолию Матиосу. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, мужчина Н. потребовал деньги у своих знакомых, которые проходят как обвиняемые по уголовным делам о вымогательстве и незаконном обращении с оружием. Он заявил, что сможет "решить вопрос" непосредственно с генпрокурором Юрием Луценко и главным военным прокурором Анатолием Матиосом о закрытии уголовного производства. Для успешного "решения вопроса" обвиняемые должны были передать через этого мужчину взятку в размере 500 тыс. долларов.

Сегодня при передаче денег злоумышленника задержали.

Обвинительный акт в отношении двух граждан, которые планировали дать взятку, находится в Дарницком суде Киева еще с 2018 года на стадии подготовительного судебного заседания.

Напомним, ранее полиция задержала двух подозреваемых в попытке дать взятку в размере 5 млн гривен кандидату в Президенты - депутату Верховной Рады Юрию Тимошенко (внефракционный) за отказ участвовать в выборах Президента.


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