Дело Гандзюк: подозреваемому Павловскому изменили статью обвинения

Заседание о продлении меры пресечения перенесли на завтра.

Дело Гандзюк: подозреваемому Павловскому изменили статью обвинения
Игорь Павловский
Фото: facebook.com/igor.pavlik.5682

Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение меры пресечения для Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк на завтра, 19 апреля, на 11:00. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

Такое решение судья приняла после того, как адвокаты Павловского заявили, что он в больнице. В связи с этим подозреваемого не доставили на заседание. Адвокат Максим Болдин заявил,что его подзащитному нужна операция, иначе он может стать инвалидом первой группы. Поэтому защита будет ходатайствовать об освобождении Павловского из-под стражи.

Отметим, что заседание перенесли во второй раз. вчера Павловского тоже не смогли доставить в суд, кроме того, на заседание не явился прокурор.

Сегодня прокурор ГПУ Дмитрий Боян сообщил, что Павловскому изменили подозрение: вместо "организации убийства" его действия переквалифицированы на 396 УК "сокрытие преступления".

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

Известно о пятерых лицах, которые обоснованно подозреваются в покушении на убийство Гандзюк. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками боевых действий на востоке Украины в составе добровольческих формирований, в частности - Украинский добровольческой армии. Торбин и Васянович награждены орденами "За мужество" III степени. Однако неизвестными остаются заказчики убийства.

Журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину.

6 ноября Паламарчук сообщил, что уволил своего помощника, который фигурирует в расследовании, чтобы избежать давления на следствие.


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