Сотрудников ГАСИ в Одесской области спешно переводят в другие регионы

Из Одесского департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в срочном порядке начали переводить всех сотрудников в другие регионы. Таким образом руководство ГАСКа пытается заблокировать работу одесского подразделения и дискредитировать руководителя, Василия Буюкли, который ранее обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции по поводу возможного конфликта интересов у назначенного 27 марта 2019 года главой инспекции Сергея Кузьмина, пишет "Цензор.НЕТ".

Согласно приказу главы ГАСИ Сергея Кузьмина с 15 апреля переводят в Николаевскую область главных инспекторов строительного надзора Светлану Грабовскую и Руслана Ридоша, а Ивана Котерла – в Киевскую область.

В своей служебной записке Василий Буюкли заявляет о том, что процедура перевода сотрудников осуществляется с нарушениями, а в целом такие действия ставят под угрозу интересы государства, а также приводят к серьёзному ущербу ГАСИ, как госоргана.

В то же время в своем обращении к руководству Госархстройинспекции Василий Буюкли просит перевода из Одесской облгосадминистрации трех сотрудников, которые бы пополнили пустующие места инспекторов в Одесской ГАСИ.

В случае, если ГАСИ и ее глава Сергей Кузьмин не примет меры по стабилизации ситуации в Одесской области, то, по слова Буюкли, он будет вынужден обратиться в Нацагентство по вопросам государственной службы для проведения служебного расследования. Такая ситуация, уверен Буюкли, должна стать предметом криминального производства.

Как сообщалось ранее, одесский департамент Госархстройинспекции обратился в НАПК с вопросом – сообщал ли С.Кузьмин в агентство о существующем конфликте интересов и объяснили ли ему в НАПК порядок его действий.