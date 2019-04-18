Сотрудников ГАСИ в Одесской области спешно переводят в другие регионы

Процедура перевода сотрудников осуществляется с нарушениями, считает глава одесского подразделения.

Сотрудников ГАСИ в Одесской области спешно переводят в другие регионы
Фото: kremenchug.ua

Из Одесского департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в срочном порядке начали переводить всех сотрудников в другие регионы. Таким образом руководство ГАСКа пытается заблокировать работу одесского подразделения и дискредитировать руководителя, Василия Буюкли, который ранее обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции по поводу возможного конфликта интересов у назначенного 27 марта 2019 года главой инспекции Сергея Кузьмина, пишет "Цензор.НЕТ".

Согласно приказу главы ГАСИ Сергея Кузьмина с 15 апреля переводят в Николаевскую область главных инспекторов строительного надзора Светлану Грабовскую и Руслана Ридоша, а Ивана Котерла – в Киевскую область.

В своей служебной записке Василий Буюкли заявляет о том, что процедура перевода сотрудников осуществляется с нарушениями, а в целом такие действия ставят под угрозу интересы государства, а также приводят к серьёзному ущербу ГАСИ, как госоргана.

В то же время в своем обращении к руководству Госархстройинспекции Василий Буюкли просит перевода из Одесской облгосадминистрации трех сотрудников, которые бы пополнили пустующие места инспекторов в Одесской ГАСИ.

В случае, если ГАСИ и ее глава Сергей Кузьмин не примет меры по стабилизации ситуации в Одесской области, то, по слова Буюкли, он будет вынужден обратиться в Нацагентство по вопросам государственной службы для проведения служебного расследования. Такая ситуация, уверен Буюкли, должна стать предметом криминального производства.

Как сообщалось ранее, одесский департамент Госархстройинспекции обратился в НАПК с вопросом – сообщал ли С.Кузьмин в агентство о существующем конфликте интересов и объяснили ли ему в НАПК порядок его действий.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в УкраинеКремль готовится упростить выдачу роSSийских паспортов жителям Д/ЛНР после выборов в Украине
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободуВ суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Митрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцамиМитрополит Епифаний: мы гордимся, когда нас называют бандеровцами
Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра ІГермания передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І
Луценко: судебная система в Украине тяжело больнаЛуценко: судебная система в Украине тяжело больна
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала депутата в Сумской области с 380 тыс. долларов наличнымиПолиция задержала депутата в Сумской области с 380 тыс. долларов наличными
Офис Зеленского в Кировоградской области предлагает бесплатные билеты на концерт и подвоз на "Олимпийский", - "Опора"Офис Зеленского в Кировоградской области предлагает бесплатные билеты на концерт и подвоз на "Олимпийский", - "Опора"
Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской областиТруханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
Военные показали последствия обстрела "Градом" села в Донецкой областиВоенные показали последствия обстрела "Градом" села в Донецкой области
В Ровенской области из перешедшей в ПЦУ церкви вытолкали священника УПЦ МПВ Ровенской области из перешедшей в ПЦУ церкви вытолкали священника УПЦ МП
В Одесской области разоблачили схему распространения наркотиков среди пограничниковВ Одесской области разоблачили схему распространения наркотиков среди пограничников
В Винницкой области чиновник из ОГА погорел на взятке в 180 тыс. гривенВ Винницкой области чиновник из ОГА погорел на взятке в 180 тыс. гривен
Комвзвода воинской части в Харьковской области задержан при получении 10 тыс. гривен взяткиКомвзвода воинской части в Харьковской области задержан при получении 10 тыс. гривен взятки
Порошенко отстранил от должности главу Одесской ОГАПорошенко отстранил от должности главу Одесской ОГА
Порошенко отправил в отставку главу Одесской ОГА Степанова, - СМИПорошенко отправил в отставку главу Одесской ОГА Степанова, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости