За Зеленского готовы проголосовать 73%, за Порошенко - 27%, - опрос "Рейтинга"

Разрыв между кандидатами не сокращается.

За кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре готовы проголосовать 73% избирателей (среди тех, кто определился с выбором и пойдет на участок), за Петра Порошенко - 27%.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", который проводился 12-16 апреля методом формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности - не больше 1,8%. Были опрошены 3000 человек.

Зеленский опережает Порошенко во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей востока, юга и центра Украины. При этом на западе позиции обоих кандидатов почти равны.

Половина опрошенных сказали, что новой команде президента Украины нужно дать не меньше года, чтобы показать положительные результаты работы. Около четверти респондентов хотят, чтобы достижения появились уже через шесть месяцев, еще 14% - хотят увидеть их за квартал, 8% - ждут немедленных изменений. Среди молодых жителей юга и центра несколько больше тех, кто готов подождать год или дольше, чтобы увидеть достижения работы будущего главы государства.

28% респондентов сказали, что выборы президента скорее объединили страну, еще 24% считают, что раскол наоборот усилился. Треть опрошенных утверждают, что ни раскола, ни объединения не произошло. Больше всего тех, кто видит консолидирующие процессы, - среди сторонников Зеленского (38%). В то же время среди сторонников Порошенко треть видит в выборах раскол.

Напомним, предыдущий опрос "Рейтинга", который проводился 5-10 апреля, показал, что во втором туре за Владимира Зеленского готовы проголосовать 71,4% избирателей, за Петра Порошенко - 28,6%.


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