Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского

Его вместе с Бакановым отправили в Вашингтон на встречи с американским истеблишментом.

Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского
Фото: zn.ua

Кандидат в президенты Владимир Зеленский нанял американских лоббистов из Signal Group Consulting за $60 тысяч, пишет "Радио Свобода".

Их задача - улучшить имидж Владимира Зеленского и его политической партии в Вашингтоне.

По словам пресс-секретаря Signal Group Джона Проктера, его фирма работает на Зеленского с прошлой недели. Краткосрочный контракт с кандидатом в президенты предусматривает организацию встреч членов команды Зеленского с представителями Конгресса и администрацией президента Дональда Трампа, американскими СМИ, членами аналитического и политического общества США.

В частности, Signal Group организовывала встречи для главы штаба Зеленского Ивана Баканова и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины, которого издание называет старшим экономическим советником команды Зеленского. Раньше о том, что Дубина помогает Зеленскому, известно не было.

Напомним, что Зеленский - фаворит президентских выборов в Украине.

12 апреля он встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.


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