?Луценко передумал уходить в отставку после выборов президента

"Неправильно передавать ГПУ людям, которые не понимают, как обстоят дела в стране".

Генеральный прокурор Юрий Луценко передумал уходит в отставку после выборов президента.

В интервью "Бабелю" Луценко сказал, что если Петр Порошенко проиграет выборы президента, то он все равно останется работать генпрокурором и не собирается складывать полномочия.

"По закону генпрокурор не складывает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент его поддержит, он может внести новую кандидатуру. Я считаю, что Генпрокуратура сейчас работает эффективней, чем когда-либо. Но за кресло, конечно, не держусь. К такому испытанию готов. Последний раз за мою отставку проголосовали 38 депутатов", - заявил генпрокурор.

В сентябре 2018 года Луценко говорил, что намерен покинуть должность после выборов президента и вернуться в политику.

Изменение своего решения генпрокурор объяснил дилетантством команды Владимира Зеленского.

"Ознакомился с тем, как команда Владимира Зеленского видит борьбу с коррупцией. Считаю [их видение] абсолютно дилетантским. Даже там, где они говорят умные вещи, нет системности. Неправильно передавать полномочия в таком важном органе, как ГПУ, людям, которые не понимают, как обстоят дела в стране", - сказал Луценко.

Напомним, что в 2014 году Юрий Луценко был вторым номером в списке политической партии "Блок Петра Порошенко".

В мае 2016 года сложил депутатские полномочия в связи с назначением на должность генерального прокурора. Специального под Луценко Верховная Рада смягчила требования к кандидатам на эту должность, отменив обязательность юридического образования и стажа работы в сфере права.