Charlie Hebdo опубликовал карикатуру с горящим Собором Парижской Богоматери

Пылающий Нотр-Дам де Пари изобразили на голове у Макрона.

На обложке нового выпуска французского сатирического журнала Charlie Hebdo появилась карикатура с горящим Собором Парижской Богоматери.

Карикатуру можно увидеть на анонсе нового выпуска на странице журнала в Twitter.

Incendie de Notre Dame : exceptionnellement Charlie Hebdo sort ce mardi, d?s midi en version num?rique et dans 50 kiosques parisiens.

abo ?? https://t.co/e10qp1TLQk // liseuse ?? https://t.co/HEzD7iIf9P pic.twitter.com/rkfksX0BsN

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 16 апреля 2019 г.

Пылающий собор Нотр-Дам де Пари изобразили на голове у президента Франции Эммануэля Макрона.

Под ним две надписи: "реформы" и "начну с несущих конструкций".

Напомним, вечером 15 апреля огонь охватил верхнюю часть собора Парижской Богоматери и привел к значительным разрушениям крыши здания: обвалился шпиль собора вместе с частью кровли.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.

На восстановление собора Нотр-Дам де Пари за день собрали 600 млн евро.


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