"Студия 1+1" подала в Печерский суд иск против Порошенко и "Радио НВ"

Телеканал просит признать недостверной информацию, озвученную президентом, и возместить 1 млн гривен морального ущерба.

Фото: скриншот видео

ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" подала иск в Печерский районный суд. Киева к президенту Украины Петра Порошенко и ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" (сайт "Новое время"). Об этом говорится в заявлении "1+1", распространенном среди СМИ.

В своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными ряд информационных сообщений, которые были распространены Порошенко в ходе интервью в эфире "Радио НВ" 10 апреля. Суд просят обеспечить опровержение этих сообщений в течение 7 дней после вступления судебного решения в силу.

Кроме того, "группа 1+1 медиа" просит взыскать с Порошенко возмещение морального вреда в размере 1 млн гривен. По убеждению медиагруппы, слова Порошенко в интервью "создают у украинцев ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер".

"Это негативно влияет на деловую репутацию группы 1+1 медиа, которая добывалась на протяжении лет, подрывает авторитет и доверие к информационной деятельности, позорит медиахолдинг в глазах зрителей и партнеров, в том числе международных", - сказано в заявлении.

Напомним, в эфире "Радио НВ" действующий президент Петр Порошенко, в частности, отметил, что телеканал "1+1" "стал главным инструментом распространения лжи" и "превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца".

12 апреля генеральный директор группы "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил о намерении подать в суд на президента Петра Порошенко за то, что он "ворвался в эфир, частной компании, без приглашения", а также "за прошлые обвинения в адрес канала".

Ранее Порошенко заявил, что подаст иск в отношении "1+1" за распространение дезинформации и фейков, порочащих репутацию главы государств.а


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