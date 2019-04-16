В центре Братиславы установят памятник Тарасу Шевченко

Также Словакия выделит здание для украинского культурного центра.

В центре Братиславы установят памятник Тарасу Шевченко
Фото: kobzar.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман договорился с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини о том, что Словакия предоставит помещение для украинского культурного центра и установит памятник Тарасу Шевченко в центре Братиславы. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Политики договорились об этом во время переговоров в Словакии.

Во время встречи с украинской диаспорой в Словакии Гройсман сообщил о результатах переговоров с премьер-министром Пеллегрини, в частности, он рассказал о вышеупомянутых договоренностях.

В Братиславе уже установлен один бюст Тараса Шевченко, теперь там будет и памятник.

Согласно данными пресс-службы Кабмина, сейчас в Словакии проживают около 8 тыс. этнических украинцев - выходцев из Центральной и Западной Украины. Наиболее многочисленной и представительной организацией иностранных украинцев в Словакии является Союз русинов-украинцев.

Помимо этого, на территории соседствующей страны работает Союз украинских писателей Словакии, есть 7 средних учебных заведений с изучением украинского языка и литературы, в том числе Объединенная школа-гимназия им. Т.Шевченко в городе Прешов с украинским языком обучения, работают несколько народных ансамблей, печатаются несколько газет и есть своя радиостанция.

«У нас есть специальная программа поддержки иностранных украинцев. Ее объем финансирования составляет 100 млн грн. Мы великая страна, и у нас есть много вещей, которые должны развивать - и в политике, и в экономике, и в культуре. Для меня это не просто слова», - подчеркнул Владимир Гройсман.

Напомним, сегодня, 16 апреля во время переговоров премьер-министров Словакии и Украины, были достигнуты договоренности об увеличении срока пребывания в рамках малого пограничного движения. Вместо 30 дней украинцы теперь смогут находиться в Словакии до 90 дней без выезда.


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