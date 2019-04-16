В аннексированном Крыму пропал экс-заместитель Аксенова

Владимира Серова объявили в розыск.

В аннексированном Крыму пропал экс-заместитель Аксенова
Псевдопремьер Крыма Сергей Аксенов
Фото: tvi.ua

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что его бывшего соратника и экс-главу роSSийской администрации Судака Владимира Серова объявили в розыск.

Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

Серова подозревают в посредничестве в решении вопроса с оформлением земельного участка в курортной зоне Судака.

Общая сумма взятки якобы должна была составить около 2 млн рублей.

Другие подробности неизвестны.

Напомним, в октябре прошлого года Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя Аксенова - экс-председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталия Нахлупина, обвиняемого в коррупции.


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