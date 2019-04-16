Украинская активистка опубликовала письмо от Владимира Балуха

Политзаключенный этапирован в роSSийскую колонию в Торжке.

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо из колонии в городе Торжок. Письмо опубликовала активистка Татьяна Лазда на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Владимир Балух

В письме Балух поблагодарил всех небезразличных, которые принимают участие в его судьбе и поддерживают.

"Отдельно позвольте поблагодарить Вас и всех, кто запечатлен на фото вместе с вами за украинскую душу, бессмертие которой, надеюсь, уже не нуждается в доказательствах", - написал Балух.

В своем письме он также написал, что сейчас главное - чтобы Украина выстояла, а следовательно и победила.

Напомним, украинский политзаключенный Владимир Балух приговоре оккупационным судом Крыма к 4 годам и 10 месяцам заключения. В марте Балуха вывезли из Крыма и этапировали в Тверскую область, где он находится в штрафном изоляторе колонии №4 города Торжок. На время "карантина" к Балуху не пускают посетителей, а также не передают ему никаких передач и посылок.


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