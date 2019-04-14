"1+1" снова покажет программы с Зеленским в "день тишины"
Агитация должна завершится в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.
Телеканал "1+1" снова покажет программы с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в "день тишины" 20 апреля.
Об этом свидетельствует программа передач "1+1".
Как и перед первым туром выборов президента, будет показан выпуск "Вечернего квартала" в "формате интеллектуального юмора".
После него будут транслировать фильм, где Зеленский сыграл главную роль.
Напомним, согласно закону о выборах президента Украины, предвыборная агитация должна завершиться в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.
Между телеканалом "1+1" и кандидатом в президенты Петром Порошенко, соперником Зеленского по второму туру, существует конфликт. Порошенко обвинил "1+1" в распространении фейков, а "1+1" намерен судиться с ним из-за того, что президент "ворвался в эфир частной компании без приглашения".
Телеканал "1+1" принадлежит олигарху Игорю Коломойского, который поддерживает Владимира Зеленского.
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