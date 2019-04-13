Суд в США вынес приговор лоббисту "Оппозиционного блока"

Федеральный суд в Вашингтоне приговорил политконсультанта Сэмюэла Пэттена к 36 месяцам условно, 500 часам общественных работ и назначил ему штраф в размере 5 тысяч долларов по делу в рамках «роSSийского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера.

Об этом сообщает Голос Америки.

47-летний Пэттен в августе прошлого года признал вину в лоббировании интересов пророSSийской украинской партии «Оппозиционный блок» среди американских законодателей и журналистов. При этом Пэттен не сообщил о своей лоббистской деятельности Министерству юстиции, нарушив закон «О регистрации иностранных агентов» (FARA).

Пэттен – бывший бизнес-партнер Константина Килимника, гражданина РоSSии, которого спецпрокурор Мюллер обвиняет в связях с роSSийскими спецслужбами. Заключив сделку с обвинением, Пэттен также признал себя виновным в покупке для иностранца четырех билетов на церемонию инаугурации президента Дональда Трампа на сумму 50 тысяч долларов. Так как билеты официально продаются только гражданам США , Пэттен приобрел их по поручению некоего украинского олигарха, который затем возместил политконсультанту затраты, переведя деньги на счет в кипрском банке.

Адвокат Пэттена просил приговорить его клиента к условному сроку, настаивая на том, что совершенные им действия не являются столь тяжелыми в сравнении с другими делами о нарушениях FARA. Обвинение не настаивало на определенном приговоре для Пэттена. При этом прокуроры просили суд проявить снисхождение к обвиняемому, учитывая помощь, которую тот оказал во время следствия команде Роберта Мюллера.

Напомним, в марте суд в Вашингтоне приговорил бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к 6 годам 11 месяцам лишения свободы.