Суд в США вынес приговор лоббисту "Оппозиционного блока"

Пэттен – бывший бизнес-партнер Константина Килимника.

Суд в США вынес приговор лоббисту "Оппозиционного блока"
Фото: Твиттер

Федеральный суд в Вашингтоне приговорил политконсультанта Сэмюэла Пэттена к 36 месяцам условно, 500 часам общественных работ и назначил ему штраф в размере 5 тысяч долларов по делу в рамках «роSSийского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера.

Об этом сообщает Голос Америки.

47-летний Пэттен в августе прошлого года признал вину в лоббировании интересов пророSSийской украинской партии «Оппозиционный блок» среди американских законодателей и журналистов. При этом Пэттен не сообщил о своей лоббистской деятельности Министерству юстиции, нарушив закон «О регистрации иностранных агентов» (FARA).

Пэттен – бывший бизнес-партнер Константина Килимника, гражданина РоSSии, которого спецпрокурор Мюллер обвиняет в связях с роSSийскими спецслужбами. Заключив сделку с обвинением, Пэттен также признал себя виновным в покупке для иностранца четырех билетов на церемонию инаугурации президента Дональда Трампа на сумму 50 тысяч долларов. Так как билеты официально продаются только гражданам США, Пэттен приобрел их по поручению некоего украинского олигарха, который затем возместил политконсультанту затраты, переведя деньги на счет в кипрском банке.

Адвокат Пэттена просил приговорить его клиента к условному сроку, настаивая на том, что совершенные им действия не являются столь тяжелыми в сравнении с другими делами о нарушениях FARA. Обвинение не настаивало на определенном приговоре для Пэттена. При этом прокуроры просили суд проявить снисхождение к обвиняемому, учитывая помощь, которую тот оказал во время следствия команде Роберта Мюллера.

Напомним, в марте суд в Вашингтоне приговорил бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к 6 годам 11 месяцам лишения свободы.


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