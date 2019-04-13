Мангер вышел на работу

По словам его адвокатов, Мангер еще 10 апреля находился в реанимации.

Мангер вышел на работу
Фото: khor.gov.ua

В пятницу, 12 апреля, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк сегодня вышел на работу. Об этом сообщает местное издание «Мост».

Издание сообщает, что сегодня утром Мангер прибыл в здание облсовета и провел прием посетителей. По словам его адвокатов, чиновник еще позавчера находился в реанимации.

Ранее на этой неделе суд не смог рассмотреть ходатайство об отстранении Мангера от должности, а защита просила перенести заседание из-за того, что он был в реанимации.

6 марта суд отстранял его сроком на один месяц.

Напомним, на прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева надел на Мангера электронный браслет и обязал являться к следователю и прокурору по вызову.


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