Мангер вышел на работу
По словам его адвокатов, Мангер еще 10 апреля находился в реанимации.
В пятницу, 12 апреля, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк сегодня вышел на работу. Об этом сообщает местное издание «Мост».
Издание сообщает, что сегодня утром Мангер прибыл в здание облсовета и провел прием посетителей. По словам его адвокатов, чиновник еще позавчера находился в реанимации.
Ранее на этой неделе суд не смог рассмотреть ходатайство об отстранении Мангера от должности, а защита просила перенести заседание из-за того, что он был в реанимации.
6 марта суд отстранял его сроком на один месяц.
Напомним, на прошлой неделе Шевченковский райсуд Киева надел на Мангера электронный браслет и обязал являться к следователю и прокурору по вызову.
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Политика
13.04.2019 13:15