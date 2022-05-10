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2022-05-10
Германия постепенно возобновляет работу посольства в Киеве
Пока оно будет работать в ограниченном формате.
Германия приступила к возобновлению работы своего посольства в Киеве. Учреждение пока будет осуществлять ограниченную деятельность, рассказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на
«Сегодня мы также, будучи здесь, открываем снова наше посольство Германии в Киеве. Сначала это будет немного ограниченная деятельность. Я очень рада, что я здесь вместе с госпожой послом, Анкой Фельдгузен. Она меня сопровождает, и она будет продолжать работать в вашем свободном городе», — отметила Бербок.
Максим Царук, ZN.ua