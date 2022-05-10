Германия постепенно возобновляет работу посольства в Киеве

Германия приступила к возобновлению работы своего посольства в Киеве . Учреждение пока будет осуществлять ограниченную деятельность, рассказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на брифинге с Дмитрием Кулебой в украинской столице.

«Сегодня мы также, будучи здесь, открываем снова наше посольство Германии в Киеве . Сначала это будет немного ограниченная деятельность. Я очень рада, что я здесь вместе с госпожой послом, Анкой Фельдгузен. Она меня сопровождает, и она будет продолжать работать в вашем свободном городе», — отметила Бербок.