Германия постепенно возобновляет работу посольства в Киеве

Пока оно будет работать в ограниченном формате.

Германия постепенно возобновляет работу посольства в Киеве

Германия приступила к возобновлению работы своего посольства в Киеве. Учреждение пока будет осуществлять ограниченную деятельность, рассказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на брифинге с Дмитрием Кулебой в украинской столице.

«Сегодня мы также, будучи здесь, открываем снова наше посольство Германии в Киеве. Сначала это будет немного ограниченная деятельность. Я очень рада, что я здесь вместе с госпожой послом, Анкой Фельдгузен. Она меня сопровождает, и она будет продолжать работать в вашем свободном городе», — отметила Бербок.


Максим Царук, ZN.ua

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