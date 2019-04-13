Полиция вызвала на допрос нардепа Березенко по делу о подкупе избирателей

"Граждане неоднократно вызвали полицию для пресечения преступлений именно в его офисе".

?Полиция вызвала на допрос нардепа Березенко по делу о подкупе избирателей
Сергей Березенко
Фото: Дмитрій Єршов

Черниговский отдел полиции вызвал для дачи показаний 15 апреля депутата Сергея Березенко для дачи показаний по делу о подкупе избирателей в его партофисе.

"Граждане в течение избирательной кампании неоднократно вызвали полицию для пресечения преступлений именно в этом офисе. Полиция собрала достаточно неопровержимых доказательств осуществления подкупа избирателей, поэтому 15 апреля вызывает народного депутата, который имеет отношение к этой приемной, к следователю Черниговского отдела полиции для дачи показаний", - говорится в сообщении на сайте полиции области.

Отмечается, что участие в сомнительных схемах скупки голосов согласно ст.160 Уголовного кодекса предусматривает наказание как для скупщиков голосов, так и для тех, кто готов свой голос продать. Первым грозит до 7 лет заключения, вторым - ограничение свободы сроком до 2 лет.

Имени вызываемого на допрос нардепа в полиции не сообщили, но, как стало известно "Интерфакс-Украина", речь идёт о народном депутате от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергее Березенко, который 26 июля 2015 года победил на довыборах в Верховную Раду 8-го созыва на 205 одномандатном мажоритарном избирательном округе в Чернигове.

О том, что в общественной приемной Березенко происходит подкуп избирателей, в эфире "UA:Чернигов" 11 апреля заявил руководитель черниговского штаба партии "Национальный корпус" Александр Тарнавский. Он рассказал, что представители "Нацкорпуса" сообщили правоохранителям о таком факте, но те не отреагировали, в связи с чем активисты партии решили поехать в приемную нардепа сами.

Напомним, в конце марта в Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен.


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