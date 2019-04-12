Президент Южной Кореи призвал Трампа провести третий саммит США-КНДР

Президент США заявил, что дверь для диалога с Ким Чен Ыном всегда открыта.

11 апреля президент США Дональд Трамп встретился с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Во время переговоров, политики обсудили возможность проведения третьего саммита между США и Северной Кореей по вопросу денуклеаризации, сообщает Reuters.

"Важная задача, с которой мы сталкиваемся сейчас, состоит в том, чтобы поддержать импульс диалога, а также выразить позитивную перспективу в отношении третьего саммита США и Северной Кореи перед международным сообществом", - заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Он сказал Трампу, что он свяжется с Северной Кореей, с целью поговорить о проведении межкорейского саммита в ближайшее время.

В свою очередь, Трамп выразил готовность еще раз встретиться с Ким Чен Ыном.

"Третий саммит может случиться. Но это шаг за шагом. Это не быстрый процесс", - сказал он. Также лидер США подчеркнул, что дверь для диалога с Ким Чен Ыном всегда открыта.

Несмотря на это, Трамп заявил, что Вашингтон оставит санкции по отношению к Пхеньяну, поскольку Северная Корея хоть и приостановила свои ядерные испытания, но не предприняла значимых шагов по прекращению своей программы создания ядерного оружия. О санкциях он добавил: "Мы всегда могли их увеличить, но я не хотел делать этого сейчас".

Напомним, первая встреча между Ким Чен Ыном состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи Ын и Трамп подписали документ, в котором Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Вторая встреча прошла во Вьетнамском Ханое 27 февраля 2019 года. Лидеры не достигли соглашения на переговорах и никаких документов не подписали. "Председатель Ким и я, мы хотим правильного соглашения. Скорость не важна. Важно то, чтобы мы достигли понимания", - отметил тогда Дональд Трамп.