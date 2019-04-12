Представитель Зеленского помог отменить запрет на въезд актеру из "Сватов" Добронравову, - "Схемы"

26 марта суд отменил запрет сериала и разрешил актеру въезд в Украину.

Представитель Зеленского помог отменить запрет на въезд актеру из "Сватов" Добронравову, - "Схемы"
Федор Добронравов
Фото: http://detector.media

Официальный уполномоченный представитель кандидата в президенты Владимира Зеленского помог роSSийскому актеру Федору Добронравову в суде отменить запрет на въезд в Украину.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнаружили, что адвокат Сергей Кальченко, который от имени ООО "Киноквартал" осуществлял юридическое сопровождение по делу об обжаловании постановления о запрете Добронравову на въезд, а также демонстрацию фильмов с его участием - это единственный уполномоченный представитель Зеленского в Центральной избирательной комиссии по правом совещательного голоса.

Сам юрист работает в столичной фирме Hillmont Partners. Подтверждение этому можно найти на сайте фирмы. Еще один партнер Hillmont Partners Вадим Галайчук - является доверенным лицом кандидата Зеленского.

Фото: radiosvoboda.org

Как сообщалось, 26 марта Окружной админсуд Киева признал противоправными действия СБУ относительно обращения в Министерство культуры о внесении Добронравова в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности и отменил данный приказ Министерства культуры, а также приказ Государственного агентства по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации сериала.

При этом в Службе безопасности уверяют, что сдали все документы правильно и в соответствии с действующим законодательством.

"Все с нашей справкой было хорошо. Отменены все соответствующие постановления, и моя, и Министерства культуры. Мы глубоко убеждены, что решение судебное является незаконным и подали апелляцию, поэтому наше решение о закрытии въезда в настоящее время действует", - заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Напомним, в ноябре 2017 СБУ запретила въезд в Украину актеру Федору Добронравову. По данным СБУ, россиянин делал антиукраинские публичные заявления, в которых поддерживал аннексию Крыма. Также он неоднократно посещал полуостров с нарушением украинского законодательства.

После этого художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах.

Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты". В январе 2018 года Окружной админсуд Киева отказался отменить этот запрет по иску Студии "Квартал 95".


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