РоSSийский оппозиционер получил политическое убежище в Украине

Иван Белецкий заочно арестован в РФ за "призывы к экстремизму через интернет".

РоSSийский оппозиционер Иван Белецкий получил удостоверение беженца в Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте основанной им общественной организации "Институт национальной политики".

"Украина официально предоставила мне убежище в полном объеме, все документы получены на руки. На данный момент имею все права гражданина Украины, кроме права избираться в представительные органы государственной власти. Через три года имею право получить гражданство Украины. Процедура получения статуса беженца длилась чуть более 11 месяцев, с марта 2018 г. по февраль 2019 г., а в течении марта 2019 г. происходило изготовление документов", - говорится в заявлении.

Белецкий отметил, что официальные власти Украины сочли все уголовные и административные преследования со стороны РФ политически мотивированными и связанными с его оппозиционной деятельностью, которая была направлена на отстаивание демократических ценностей в РФ .

"На протяжении всего времени пребывания в Украине неоднократно проверялся со стороны СБУ . Украина, а также все участники ООН не имеют права меня выдать на территорию РФ . Украина берет обязательства по моей международной защите в полном объеме", - добавил он.

Белецкий начал политическую деятельность в РоSSии в начале 2000-х годов. В феврале 2017 года стал основателем оргкомитета "Партии националистов". В 2017 году принимал участие в нескольких акциях, организованных Алексеем Навальным. В июле 2017 года после арестов приближенных к нему оппозиционных деятелей бежал в Украину.

30 марта 2018 года суд в Москве вынес постановление о заочном аресте одного из лидеров незарегистрированной "Партии националистов" Ивана Белецкого за "призывы к экстремизму через интернет".

Ранее сообщалось, что двое роSSийских полицейских попросили убежища в Украине.