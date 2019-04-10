ЕС и Китай намерены строить равноправные экономические отношения

Стороны заявили, что планируют сотрудничество в области инвестиций и двусторонней торговли.

ЕС и Китай намерены строить равноправные экономические отношения
Фото: 24 Канал

Евросоюз и Китай в совместном заявлении по итогам двустороннего саммита во вторник, 9 апреля подтвердили свое стратегическое партнерство межу Брюсселем и Пекином."Обе стороны обязуются соблюдать Устав ООН и международное право, а также все три столпа системы ООН, а именно: мир и безопасность, развитие и права человека. ЕС подтвердил свою политику в отношении одного Китая", - указано в документе, распространенном в Брюсселе по завершении саммита, передает «Интерфакс-Украина».

В заявлении о двухсторонних отношениях особое внимание уделено вопросам открытости и равноправия экономических связей, они в Брюсселе расцениваются как приоритетные.

Стороны заявили, что высокий уровень их стремлений заключается "в существенном улучшении доступа к рынкам, в устранении дискриминационных требований и практик, отражающихся на иностранных инвесторах, в создании сбалансированной системы защиты инвестиций".

"ЕС и Китай обязуются обеспечить равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в области двусторонней торговли и инвестиций. Они вновь заявляют о своей готовности расширять двустороннее экономическое сотрудничество, торговлю и инвестиции и предоставлять друг другу более широкий и более упрощенный, недискриминационный доступ к рынкам", - отмечается в заявлении.

ЕС также объявил о поддержке Китая в его стремлении ускорить процесс присоединения к Соглашению о государственных закупках Всемирной торговой организации (ВТО), а Китай обязался продвигать соответствующую работу в ускоренном порядке.

Также стороны упомянули о важности соблюдения международных стандартов в области защиты интеллектуальной собственности, приняли к сведению недавний прогресс в переговорах по соглашению между ЕС и Китаем о защите географических наименований.

ЕС и Китай заявили о твердой поддержке системы ВТО, намерении бороться против односторонности и протекционизма, и обязались соблюдать правила ВТО. Они подтвердили свои совместные обязательства в реформировании ВТО для обеспечения ее актуальности.

Стороны согласились, что не должно быть принудительной передачи технологий. Также ЕС и Китай подтвердили, что "избыток стали является глобальной проблемой, требующей коллективных мер". Из-за этого они будут поддерживать связь в рамках Глобального форума по избыточным мощностям в сталелитейной промышленности.

Кроме этого, стороны подчеркнули свою поддержку осуществления Парижского соглашения по климату и Монреальского протокола по защите озонового слоя.

Напомним, по итогам работы 21-го саммита "ЕС-Китай" в Брюсселе, стороны призвали к полному выполнению "минских договоренностей". "Относительно Украины и напоминая о резолюции 2202 (2015) Совета Безопасности ООН, ЕС и Китай призывают к полному выполнению "минских договоренностей", - сказано в их совместном заявлении.


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