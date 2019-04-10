В парламенте Британии поддержали инициативу Мэй об отсрочке Brexit
Выход страны из ЕС просят продлить до 30 июня.
Палата общин Великобритании во вторник поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй попросить Брюссель об отсрочке выхода Британии из ЕС до 30 июня.
Как сообщает The Guardian, за эту инициативу высказались 420 депутатов, против нее - 110 членов парламента.
8 апреля законопроект об отсрочке Brexit был одобрен Палатой лордов.
Голосование состоялась после того, как на прошлой неделе Мэй направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туску.
Напомним, страны-члены Европейского союза готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС, несмотря на возрастающие опасения политических и экономических издержек. Официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.
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