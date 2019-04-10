В парламенте Британии поддержали инициативу Мэй об отсрочке Brexit

Выход страны из ЕС просят продлить до 30 июня.

Палата общин Великобритании во вторник поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй попросить Брюссель об отсрочке выхода Британии из ЕС до 30 июня.

Как сообщает The Guardian, за эту инициативу высказались 420 депутатов, против нее - 110 членов парламента.

8 апреля законопроект об отсрочке Brexit был одобрен Палатой лордов.

Голосование состоялась после того, как на прошлой неделе Мэй направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туску.