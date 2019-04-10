Гройсман высказался за аэропорт в Днепре "там, где хотят местные жители"

Место размещения международного аэропорта в Днепре должны определить горожане - его будущие пассажиры, а также специалисты. Правительство поддержит позицию горожан и специалистов.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил 9 апреля в ходе рабочего визита в Днепропетровскую область, передают Украинские Новости.

"Для меня важно, чтобы жители Днепропетровской области и гости летали. Нужно четко определить местоположение - есть желание строить, это нужно обсуждать. Мы в Кабмине готовы поддержать решение горожан, - сказал Гройсман, обращаясь к журналисту из Днепра. - Я думаю, что этот вопрос должны решать профессионалы: как с точки зрения логистики удобнее и правильно создать здесь международный аэропорт, чтобы усилить позиции региона с точки зрения авиационного сообщения".

Как известно, удручающее состояние аэропорта "Днепр", который не может принимать современные самолеты, вынудило горожан, практически отрезанных от международного авиасообщения, обратиться с петицией к Президенту Украины с просьбой реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта, находящуюся в сфере интересов государства. После этого Петр Порошенко заявил о выделении в 2019 г. из госбюджета 200 млн грн. на проектирование и строительство аэропорта в Днепре и поручил Кабмин изыскать недостающие средства.

Изначально рассматривался проект реконструкции ВПП в Международном аэропорте "Днепр". Готовность предоставить 60-70 млн долларов на обустройство нового современного аэровокзала и аэропортовой инфраструктуры выразил Александр Ярославский, президент и владелец группы DCH, которая реализовала успешный проект модернизации международного аэропорта "Харьков".