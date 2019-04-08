Замглавы Окружного админсуда Киева отстранили от работы
Судье Аблову грозит увольнение.
Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия судью Окружного админсуда Киева Евгения Аблова.
Об этом говорится на сайте ВСП.
Решение было принято автоматически по инициативе Второй дисциплинарной палаты ВСП, которая рассматривала жалобу координатора проекта "Просуд" Екатерины Бутко и адвоката Романа Маселко.
Аблов работает в ОАСК с 2010 года, он занимает должность заместителя главы суда. В 2012 году был избран на должность судьи бессрочно.
Этот судья известен своим решением, санкционировавшее попытку разгона Майдана в декабре 2013 года. Кроме того, уже после Революции достоинства он принял еще несколько неоднозначных решений. Например, именно Аблов фактически закрыл дело "рюкзаков Авакова".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
08.04.2019 18:00