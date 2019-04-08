Замглавы Окружного админсуда Киева отстранили от работы

Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия судью Окружного админсуда Киева Евгения Аблова.

Об этом говорится на сайте ВСП.

Решение было принято автоматически по инициативе Второй дисциплинарной палаты ВСП, которая рассматривала жалобу координатора проекта "Просуд" Екатерины Бутко и адвоката Романа Маселко.

Аблов работает в ОАСК с 2010 года, он занимает должность заместителя главы суда. В 2012 году был избран на должность судьи бессрочно.

Этот судья известен своим решением, санкционировавшее попытку разгона Майдана в декабре 2013 года. Кроме того, уже после Революции достоинства он принял еще несколько неоднозначных решений. Например, именно Аблов фактически закрыл дело "рюкзаков Авакова".