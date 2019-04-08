Замглавы Окружного админсуда Киева отстранили от работы

Судье Аблову грозит увольнение.

Замглавы Окружного админсуда Киева отстранили от работы
Фото: Lb.ua

Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия судью Окружного админсуда Киева Евгения Аблова.

Об этом говорится на сайте ВСП.

Решение было принято автоматически по инициативе Второй дисциплинарной палаты ВСП, которая рассматривала жалобу координатора проекта "Просуд" Екатерины Бутко и адвоката Романа Маселко.

Аблов работает в ОАСК с 2010 года, он занимает должность заместителя главы суда. В 2012 году был избран на должность судьи бессрочно.

Этот судья известен своим решением, санкционировавшее попытку разгона Майдана в декабре 2013 года. Кроме того, уже после Революции достоинства он принял еще несколько неоднозначных решений. Например, именно Аблов фактически закрыл дело "рюкзаков Авакова".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ляшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и КоломойскогоЛяшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и Коломойского
Дети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИДети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИ
Порошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионеПорошенко разместил в Telegram-канале голосование о дебатах на стадионе
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
У Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебатыУ Порошенко отреагировали на вызов Зеленского на дебаты
Блок рекламы


Похожие новости
Замглавы АП Филатов не подавал в отставкуЗамглавы АП Филатов не подавал в отставку
Окружной админсуд Киева признал незаконным переименование УПЦ МПОкружной админсуд Киева признал незаконным переименование УПЦ МП
Первый замглавы Госпогранслужбы Серватюк уволен с должностиПервый замглавы Госпогранслужбы Серватюк уволен с должности
Порошенко повысил начальника сумского управления до замглавы СБУПорошенко повысил начальника сумского управления до замглавы СБУ
Верховный Суд подтвердил, что замглавы АП не должны подавать е-декларациюВерховный Суд подтвердил, что замглавы АП не должны подавать е-декларацию
Печерский суд Киева переезжает в бывшее здание Апелляционного судаПечерский суд Киева переезжает в бывшее здание Апелляционного суда
Судью из Киева уволили за попытку заблокировать forensic audit ПриватбанкаСудью из Киева уволили за попытку заблокировать forensic audit Приватбанка
Замглавы военкомата в Хмельницкой области задержали на взятке за отсрочку от военной службыЗамглавы военкомата в Хмельницкой области задержали на взятке за отсрочку от военной службы
Окружной админсуд Киева принял к рассмотрению иск о переименовании УПЦ МПОкружной админсуд Киева принял к рассмотрению иск о переименовании УПЦ МП
СБУ решила выдворить из страны россиянку, писавшую из Киева для "Украина.ру"СБУ решила выдворить из страны россиянку, писавшую из Киева для "Украина.ру"
Последние новости
Подгружаем последние новости