ФБР ведет расследование против Коломойского, - СМИ

Бюро изучает возможные финансовые преступления, в том числе отмывание денег.

ФБР ведет расследование против Коломойского, - СМИ
Игорь Коломойский
Фото: PhtoXPress

Федеральное бюро расследований США расследует предполагаемые финансовые преступления украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на три источника.

По данным издания, ФБР изучает возможные финансовые преступления, в том числе отмывание денег. По информации источников, расследование имеет широкомасштабный характер и продолжается уже давно. В то же время Коломойскому до сих пор не предъявлено обвинение, а его адвокат отрицает какие-либо нарушения.

"Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в США и точка. Он бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что банк был на грани катастрофы. Эта информация оказалась ложной", - заявил адвокат из юридической фирмы Ashcroft Майк Салливан.

По данным других СМИ, в расследовании также участвует прокуратура северного округа Огайо, поскольку у Коломойского там есть инвестиции.

Правоохранительные органы отмечают, что проживание олигарха в Израиле может осложнить попытки выдачи американской стороне.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на 116,8 млрд гривен.

Коломойский просит суд признать противоправными и отменить решение правления Нацбанка об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банке и делегирование полномочий временного администратора соответствующего банка.

В настоящее время окружной админсуд Киева объявил перерыв в деле по иску Коломойского. Следующее заседание состоится 18 апреля, оно пройдет в закрытом режиме.


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