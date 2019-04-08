Министр внутренней безопасности США уходит в отставку

Нильсен жестко критиковали за защиту спорных законов, касающихся охраны госграниц.

Министр внутренней безопасности США уходит в отставку
Кирстьен Нильсен
Фото: ru.wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп объявил, что министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост. Она занимала эту должность с декабря 2017 года.

Об этом сообщает Би-би-си.

В своем микроблоге Twitter Трамп поблагодарил Нильсен за службу и сообщил, что ее временно заменит комиссар по таможенным и пограничным вопросам Кевин Макалинан.

Нильсен жестко критиковали за защиту некоторых из наиболее спорных законов Трампа, касающихся охраны государственных границ страны. Именно ее министерство отвечало за реализацию предложенного строительства пограничной стены и разделение семей мигрантов, и она стала лицом этих противоречивых мер.

В субботу Нильсен написала в своем микроблоге Twitter, что чрезвычайно горда работой сотрудников пограничной службы, и похвалила их за человечность, проявленную при защите границы.

О том, что Нильсен покидает свой пост, стало известно на следующий день после того, как Трамп посетил границу с Мексикой. Еще недавно он грозился закрыть этот пропускной пункт, но с тех пор отступил и пообещал дать Мексике год на то, чтобы она остановила практикующиеся здесь незаконный ввоз наркотиков и проникновение нелегальных мигрантов.

Напомним, президент США настаивает, что ситуация на южной границе является кризисной, и объявил чрезвычайное положение в стране, минуя конгресс, чтобы обеспечить финансирование своего плана строительства пограничной стены. Демократы опротестовали этот шаг и объявили чрезвычайное положение неконституционным.

Трамп впервые за два года президентства наложил вето на резолюцию конгресса США об отмене его указа о чрезвычайном положении. Президенту пришлось использовать режим ЧП, чтобы выделить миллиарды долларов на строительство стены на границе с Мексикой.


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