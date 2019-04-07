Раненного на КПВВ "Марьинка" пограничника вертолетом доставили в больницу в Киеве

Состояние здоровья пограничника стабильное, угрозы жизни нет.

Раненого два дня назад на КПВВ "Марьинка" пограничника вертолетом доставили в больницу в Киеве. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Раненого на КПВВ Марьинка пограничника вертолетом доставили в больницу в Киеве
Фото: dpsu.gov.ua
Раненого на КПВВ Марьинка пограничника вертолетом доставили в больницу в Киеве

"К Главному военно-медицинскому клиническому центру Госпогранслужбы Украины в Киеве совершено аэромедицинскую эвакуацию военнослужащего Краматорского отряда, который получил ранение в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины", - говорится в сообщении.

После получения ранения военнослужащего доставили в местную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Позже его перевезли в военный госпиталь ВСУ. Вчера офицера вертолетом ВСУ доставили в Харьков, а оттуда уже пограничным вертолетом эвакуировали в Киев.

"Сейчас состояние здоровья пограничника стабильное и соответствует тяжести проведенного оперативного медицинского вмешательства. Угрозы жизни нет", - сообщили в ведомстве.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, офицер-пограничник, находясь старшим смены нарядов на КПВВ «Марьинка», получил ранение в ногу в результате снайперского обстрела боевиков в пятницу, 5 апреля.

После обстрела пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка» по решению командующего ООС временно приостановлено.


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