Совбез ООН призвал прекратить бои у столицы Ливии

В связи с захватом аэропорта у столицы Ливии Триполи Совет Безопасности ООН призвал войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара прекратить "все военные передвижения". Об этом постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил после закрытого заседания Совбеза в Нью-Йорке в пятницу, 5 апреля, передает DW.

Главы МИД стран группы G7 также высказались за прекращение боев в Ливии. У этого конфликта нет военного решения, подчеркивается в совместном заявлении министров в пятницу.

В то же время представитель "Ливийской национальной армии" Ахмед аль-Мисмари заявил, что наступление на Триполи "не будет остановлено до выполнения всех поставленных задач". Он также анонсировал бои на окраинах ливийской столицы в субботу, 6 апреля.

Тем временем Reuters пишет, что правительственные войска Ливии вечером 5 апреля освободили аэропорт Триполи от сил Хафтара. Об этом агентству сообщил министр внутренних дел правительства национального согласия Фатхи Али Башага.

В то же время столкновения между противоборствующими сторонами продолжаются на прилегающих к аэропорту территориях в районе Каср Бен-Гашир.

Напомним, 4 апреля Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи, контролируемый международно признанным правительством Ливии.

Боевые действия развернулись в преддверии запланированных на середину апреля переговоров о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН .

Ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ и РоSSия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны РоSSии был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК "Вагнер".