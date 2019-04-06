В Киеве задержали чиновников по подозрению в вымогательстве взяток у людей с инвалидностью

Подозреваются бывший и действующий заведующий одного из секторов КГГА

В Киеве задержали чиновников по подозрению в вымогательстве взяток у людей с инвалидностью
Фото: gp.gov.ua

В пятницу, 5 апреля 2019 года, правоохранители задержали бывшего и действующего должностных лиц КГГА, которые требовали взятки от людей с особыми потребностями за льготные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Установлено, что экс-заведующий сектором по вопросам обеспечения средствами реабилитации Департамента социальной политики КГГА и главный специалист этого же сектора наладили механизм вымогательства взяток у граждан, имеющих группу инвалидности. Чиновники вымогали у них деньги за получение разрешений на обеспечение легковыми автомобилями на льготных условиях.

Злоумышленников задержали «на горячем» во время получения последнего транша взяткив размере 300 долларов США. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составила 1000 долларов США.

В задержании подозреваемых во взяточничестве участвовала прокуратура Киева вместе с ГУ СБУ, следователями и Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении. Также в КГГА запланировано проведение ряда мероприятий, направленных на расследование аналогичных правонарушений в сфере выдачи разрешений на приобретение автомобилей на льготных условиях со стороны руководства указанного Департамента.

Напомним, 2 апреля 2019 года, за требование взятки был арестован Директор Грибовицкой свалки Виталий Пугач. Он требовал откат у предпринимателя, который победил в тендере на поставки извести размером в 4,7 млн грн. Арестовали чиновника на 2 месяца с залогом в 405 тысяч грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
ЦИК начала обнародование результатов выборовЦИК начала обнародование результатов выборов
Экзит-полл ТСН: Зеленский 30,1%, Порошенко 18,5%, Тимошенко 14%Экзит-полл ТСН: Зеленский 30,1%, Порошенко 18,5%, Тимошенко 14%
Дети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИДети убитого журналиста Хашогги получили компенсацию от Эр-Рияда, - СМИ
На муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человекНа муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человек
Блок рекламы


Похожие новости
В Луцке на взятке задержали топ-чиновника ГосгеокадастраВ Луцке на взятке задержали топ-чиновника Госгеокадастра
В курортном поместье Трампа задержали женщину с двумя паспортами КНРВ курортном поместье Трампа задержали женщину с двумя паспортами КНР
Директор Грибовичской свалки под Львовом задержан по подозрению во взяточничествеДиректор Грибовичской свалки под Львовом задержан по подозрению во взяточничестве
Порошенко проголосовал в КиевеПорошенко проголосовал в Киеве
Замглавы военкомата в Хмельницкой области задержали на взятке за отсрочку от военной службыЗамглавы военкомата в Хмельницкой области задержали на взятке за отсрочку от военной службы
НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении чиновниковНАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении чиновников
В РоSSии по обвинению в мошенничестве задержали экс-министра АбызоваВ РоSSии по обвинению в мошенничестве задержали экс-министра Абызова
Пограничники задержали боевика "Руской православной армии" по кличке "Домовой"Пограничники задержали боевика "Руской православной армии" по кличке "Домовой"
Под посольством РФ в Киеве провели акцию с требованием освободить украинца ГрибаПод посольством РФ в Киеве провели акцию с требованием освободить украинца Гриба
Воевавшего на стороне "ДНР" жителя Горловки задержали в ХарьковеВоевавшего на стороне "ДНР" жителя Горловки задержали в Харькове
Последние новости
Подгружаем последние новости