В Киеве задержали чиновников по подозрению в вымогательстве взяток у людей с инвалидностью

Подозреваются бывший и действующий заведующий одного из секторов КГГА

В пятницу, 5 апреля 2019 года, правоохранители задержали бывшего и действующего должностных лиц КГГА, которые требовали взятки от людей с особыми потребностями за льготные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева .

Установлено, что экс-заведующий сектором по вопросам обеспечения средствами реабилитации Департамента социальной политики КГГА и главный специалист этого же сектора наладили механизм вымогательства взяток у граждан, имеющих группу инвалидности. Чиновники вымогали у них деньги за получение разрешений на обеспечение легковыми автомобилями на льготных условиях.

Злоумышленников задержали «на горячем» во время получения последнего транша взяткив размере 300 долларов США . Общая сумма полученной неправомерной выгоды составила 1000 долларов США .

В задержании подозреваемых во взяточничестве участвовала прокуратура Киева вместе с ГУ СБУ , следователями и Управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении. Также в КГГА запланировано проведение ряда мероприятий, направленных на расследование аналогичных правонарушений в сфере выдачи разрешений на приобретение автомобилей на льготных условиях со стороны руководства указанного Департамента.

Напомним, 2 апреля 2019 года, за требование взятки был арестован Директор Грибовицкой свалки Виталий Пугач. Он требовал откат у предпринимателя, который победил в тендере на поставки извести размером в 4,7 млн грн. Арестовали чиновника на 2 месяца с залогом в 405 тысяч грн.