Луценко поручил активизировать расследование "дела Курченко"

Генпрокурор также поручил провести инвентаризацию материалов и откомандировать прокуроров за границу.

Луценко поручил активизировать расследование "дела Курченко"
Юрий Луценко
Фото: Макс Требухов

В рамках расследования преступлений, инкриминируемых бизнесмену Сергею Курченко и другим чиновникам из окружения экс-президента Виктора Януковича, усилена группа прокуроров, а также будет проведена инвентаризация "дела Курченко".

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в Фейсбуке.

"Отдельные СМИ продолжают манипулировать вокруг громких фамилий, которые упоминаются в КурченкоГейт. "Прогнозы" экспертов относительно внутренних репрессий, изменений группы прокуроров, "потери" доказательств и тому подобного не оправдались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генпрокурор Юрий Луценко в ходе совещания с группой следователей и прокуроров подчеркнул необходимость активизации расследования.

"С этой целью генпрокурор поручил: значительно усилить группу прокуроров в "КурченкоГейт", обратиться в суд с ходатайством о передаче в управление агентству АРМА активов группы компаний "Украинский медиа холдинг"... Провести инвентаризацию материалов,.. откомандировать прокуроров за границу с целью обеспечения арестов выявленных активов фигурантов КурченкоГейт в иностранных юрисдикциях, активизировать работу прокуроров и следователей в направлении установления других причастных лиц, преступным путем добытых средств и имущества", - сообщили в Генпрокуратуре.

Луценко подчеркнул, что "обеспечит защиту от какого-либо политического или информационного давления на следователей и прокуроров".

В ГПУ напомнили, что в отдельном производстве по Курченко уже завершено досудебное расследование и открыты материалы для ознакомления.

"Продолжается расследование, в ходе которого проверяется причастность других лиц к совершению уголовных правонарушений, которые инкриминируются Курченко и связанным с ним лицам", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе расследования дела Курченко были установлены десятки лиц, которые принимали в работе его преступной группировки. На сегодняшний день подозрение предъявили 98 лицам, в том числе 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителям областных государственных администраций, 14 сотрудникам руководящего состава государственных компаний.

42 человека уже пошли под суд, приняты 27 обвинительных приговоров.


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