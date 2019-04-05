Порошенко повысил начальника сумского управления до замглавы СБУ

Владислав Косинский сменил на должности Сергея Базюка.

Порошенко повысил начальника сумского управления до замглавы СБУ
Фото: Dankor

Президент Петр Порошенко назначил новым заместителем главы Службы безопасности Украины Владислава Косинского, который с февраля 2017 года по март 2019 года возглавлял СБУ в Сумской области.

Об этом говорится в указе №103/2019.

Косинский сменил на этой должности Сергея Базюка, занимавшего пост замглавы СБУ с октября 2015 года.

Напомним, в начале 2018 года Косинский оказался вовлечен в конфликт между нардепом Сергеем Рыбалкой и его бывшим тестем Геннадием Буткевичем, совладельцем АТБ. В январе соратники Рыбалки по фракции принесли в Верховную Раду буклет против Буткевича, в котором Косинского обвиняли в фабрикации дела Рыбалки.

Позже появилась информация, что Косинский использовал вертолет Буткевича для перелета из Днепра в Сумы.


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