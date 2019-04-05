Туск предложил "гибкую" 12-месячную отсрочку Brexit

Идея главы Евросовета будет рассматриваться на саммите лидеров ЕС.

Туск предложил "гибкую" 12-месячную отсрочку Brexit
Фото: пресс-служба президента

Президент Европейского Совета Дональд Туск считает возможным предложить Великобритании "гибкую" 12-месячную отсрочку выхода из Евросоюза.

Об этом пишет BBC со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе.

"Гибкость" заключается в том, что Brexit может состояться раньше, если Великобритания ратифицирует сделку соглашение об условиях выхода.

Идея Туска будет предметом обсуждения на чрезвычайном саммите лидеров ЕС на следующей неделе.

Парламент Великобритании три раза голосовал за соглашение по Brexit и трижды отказал его поддержать. Если в ближайшее время ничего не будет предпринято, 12 апреля состоится так называемый "жесткий" выход Великобритании из ЕС без урегулированных отношений.

Евросоюз планирует решить судьбу Британии на чрезвычайном саммите вечером 10 апреля.


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