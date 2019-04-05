Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов

"Юлия Тимошенко, вы заняли третье место. Сможете ли вы стать гарантом честных правил?".

Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов
Фото: Макс Требухов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко стать ведущей и арбитром его дебатов с Петром Порошенко.

"Во избежание подкупа, провокаций и административного давления мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?" - заявил Зеленский в новом ролике, снятом на территории Мариинского парка в Киеве.

Он снова дал 24 часа на ответ.

Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский", другим - прохождение медосмотра.

В ответ Порошенко опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что согласен на дебаты на стадионе.

Официальные теледебаты на UA:Перший состоятся 19 апреля с ведущими Павлом Казариным и Мирославой Барчук.


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