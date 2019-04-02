На Закарпатье местные жители мешают пограничникам строить забор на границе с Румынией

Вблизи "Делового" Госпогранслужба пытается сократить поток нелегалов и контрабанды.

Фото: dpsu.gov.ua

В Мукачевском районе на Закарпатье местные жители препятствуют пограничникам, устанавливающим забор на границе с Венгрией. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Пограничники возобновили работы по инженерно-техническому обустройству границы в связи с увеличением количества попыток правонарушителей незаконно пересечь границу.

Фото: dpsu.gov.ua

"На участке отдела пограничной службы "Деловое" начали устанавливать заградительный забор на линии государственной границы. Сразу к месту проведения работ прибыла группа молодых людей, примерно 40 человек, с требованием остановить установку ограждения", - сказано в сообщение.

В знак протеста против установки заграждения местные жители перекрыли автомобильную дорогу "Рахов - Мукачево".

Фото: dpsu.gov.ua

В сообщении отмечается, что на место установки ограждения прибыл председатель сельсовета населенного пункта Деловое.

На данный момент пограничники продолжают работы, фиксируя действия граждан.

На место события вызваны сотрудники Национальной полиции и оповещены компетентные правоохранительные органы.

Напомним, ранее сегодня стало известно о возобновлении строительства стены на украинско-роSSийской границе. Госпогранслужба намерена оборудовать на госгранице с Россией 50 км рвов и 40 пеших переходов в 2019 году.


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