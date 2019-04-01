Первый тур выборов прошел прозрачно и без системных нарушений, - Минюст

"Проигравшие в первом туре кандидаты должны признать результаты".

?Первый тур выборов прошел прозрачно и без системных нарушений, - Минюст
Фото: Politeka

Первый тур выборов президента Украины прошел прозрачно и без системных нарушений.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

"Первый тур президентских выборов прошел прозрачно и без системных нарушений. Это позволило украинцам свободно сделать свой выбор", - заявил глава Минюста Павел Петренко.

Он также отметил, что проигравшие в первом туре кандидаты должны признать результаты выборов, поскольку до последнего момента никто в стране не знал, кто из претендентов станет лидером гонки, и это, подчеркивает Петренко, является признаком настоящей демократии.

Также он отметил, что штабы всех кандидатов имели возможность контролировать процесс подсчета голосов и оформления протоколов. Петренко напомнил, что за каждое нарушение при подсчете голосов предусмотрена уголовная ответственность, в том числе за порчу бюллетеней и подделку протоколов.

Глава Минюста добавил, что результаты выборов в целом по Украине обжаловать невозможно, но можно обжаловать итоги голосования на конкретном участке. После объявления результатов Центральной избирательной комиссией на обжалование будет пять дней. Суды должны принять решение за два дня.

До 10 апреля будут известны окончательные результаты.

Министр также призвал всех, кто голосует не по месту регистрации, до 15 апреля еще раз обратиться в соответствующие центры и подтвердить свое место голосования.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел в воскресенье, 31 марта. Результаты отработки 90% протоколов, как и прежде, свидетельствуют о прохождении во второй тур актера Владимира Зеленского, за которого проголосовали не меньше 5,10 млн человек (30,26%) и действующего президента Петра Порошенко, за него проголосовали уже 2,70 млн человек (15,98%).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
ЦИК начала обнародование результатов выборовЦИК начала обнародование результатов выборов
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
Блок рекламы


Похожие новости
ОБСЕ: первый тур выборов в Украине был конкурентным и свободнымОБСЕ: первый тур выборов в Украине был конкурентным и свободным
ЦИК начала обнародование результатов выборовЦИК начала обнародование результатов выборов
ГБР не увидело нарушений в демонстрации Ляшко заполненного бюллетеня после голосованияГБР не увидело нарушений в демонстрации Ляшко заполненного бюллетеня после голосования
Князев пообещал не допустить правонарушений возле здания ЦИККнязев пообещал не допустить правонарушений возле здания ЦИК
Министр юстиции заявил об отсутствии системных нарушений на выборахМинистр юстиции заявил об отсутствии системных нарушений на выборах
В день выборов над Украиной будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧСВ день выборов над Украиной будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧС
Суд вынес первый приговор в рамках дела о Tinder-скандалеСуд вынес первый приговор в рамках дела о Tinder-скандале
Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборовАлександр Мороз снял свою кандидатуру с выборов
Миграционная служба будет выдавать украинцам паспорта в канун и день выборов президентаМиграционная служба будет выдавать украинцам паспорта в канун и день выборов президента
Минюст представил серию видеороликов "Гусь идет на выборы"Минюст представил серию видеороликов "Гусь идет на выборы"
Последние новости
Подгружаем последние новости