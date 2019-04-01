В Японии объявили название эпохи правления нового императора

В мае в Японии начнется эпоха Рэйва.

Секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга
Секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга

В Японии объявили название эпохи правления нового императора страны - это эпоха Рэйва. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Название эпохи впервые в истории Японии огласили заранее. Наследный принц Нарухито, которому сейчас 59 лет, вступит на престол 1 мая. После этого в стране начнет действовать новая эра.

На церемонии главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихиде Суга поднял табличку с двумя иероглифами, которые можно перевести как "порядок и гармония". Более точное толкование позже разъяснит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Эти два иероглифа в Японии позже будуть использоваться при чеканке монет и производстве календарей.

Название эпохи, в которую предстоит править кронпринцу Нарухито, утвердил совет из почетных членов японского общества, среди которых маститые ученые, эксперты, писатели и влиятельные представители деловых кругов.

Нынешняя эра Хэйсэй (в переводе - установление мира), началась 7 января 1989 года. Император Акихито отречется от престола 30 апреля.


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