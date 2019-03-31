Результаты экзит-поллов на выборах президента Украины

"Национальный экзит-полл" фонда "Демократические инициативы" имени Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова.

Опрос проводился всего на 400 избирательных участков: на 200 участках КМИСом и еще на 200 участках - Центром Разумкова. Всего было опрошено 17 890 проголосовавших избирателей. Погрешность опроса составляет 2,5%.

Экзит-полл центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, проведенного по заказу телеканала "Прямой".

Опрос проводился на 430 избирательных участков. Всего было опрошено 15 405проголосовавших избирателей. Погрешность опроса составляет 2,5%.

Экзит-полл Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала "1+1".

Опрос проводился на 600 избирательных участков. Всего было опрошено 20 тысяч проголосовавших избирателей. Погрешность опроса составляет 0,7%.