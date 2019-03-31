Результаты экзит-поллов на выборах президента Украины
"Национальный экзит-полл" фонда "Демократические инициативы" имени Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова.
Опрос проводился всего на 400 избирательных участков: на 200 участках КМИСом и еще на 200 участках - Центром Разумкова. Всего было опрошено 17 890 проголосовавших избирателей. Погрешность опроса составляет 2,5%.
Экзит-полл центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, проведенного по заказу телеканала "Прямой".
Опрос проводился на 430 избирательных участков. Всего было опрошено 15 405проголосовавших избирателей. Погрешность опроса составляет 2,5%.
Экзит-полл Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала "1+1".
Опрос проводился на 600 избирательных участков. Всего было опрошено 20 тысяч проголосовавших избирателей. Погрешность опроса составляет 0,7%.
Последние опросы перед первым туром выборов
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