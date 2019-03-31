В Донецкой области членов комиссии заставили подписать чистый протокол

Открыто уголовное производство.

В Донецкой области членов комиссии заставили подписать чистый протокол
Иллюстративное фото

В Доброполье Донецкой области глава участковой избирательной комиссии №140769 округа №50 заставила членов комиссии поставить свои подписи на чистых протоколах.

Пресс-служба Национальной полиции сообщает, что сообщение о нарушение зафиксировано около 14:00.

На место выехала следственно-оперативная группа Добропольского отдела полиции, которая зафиксировала данный факт, опросила все стороны, а также свидетелей инцидента. После отобрания объяснений и сбора необходимых материалов сведения о данном событии были внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

В дальнейшем собранные полицейскими материалы были изъяты сотрудниками прокуратуры для изучения. Сейчас открыто уголовное производство по статье 158 Уголовного кодекса Украины - фальсификация избирательных документов.

Продолжается проверка.

Напомним, по состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений о нарушениях во время очередных выборов президента страны.


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