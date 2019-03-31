В Австралии на выборах президента Украины проголосовали 125 человек

Явка составила всего 7,2%.

?В Австралии на выборах президента Украины проголосовали 125 человек
Фото: facebook.com / посольство Украины в Австралии

На заграничном избирательном участке №900001 в Канберре завершилось голосование на выборах президента.

Пресс-служба ЦИК сообщила, что голосование началось там в 23:00 по киевскому времени и закончилось в 12:00.

В список избирателей были включены 1737 человек, но проголосовали только 125.

Явка составила всего 7,2%.

Всего избирательные участки на выборах президента Украины открыты более чем в 70 странах мира. Больше всего участков - в Германии (пять), США, Польше и Италии (по четыре).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
Дания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", - КоболевДания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", - Коболев
Блок рекламы


Похожие новости
Результаты экзит-поллов на выборах президента УкраиныРезультаты экзит-поллов на выборах президента Украины
Украинские полярники проголосовали на выборах президентаУкраинские полярники проголосовали на выборах президента
Министр юстиции заявил об отсутствии системных нарушений на выборахМинистр юстиции заявил об отсутствии системных нарушений на выборах
На муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человекНа муниципальных выборах в Турции на участке застрелили двух человек
"Батькивщина": второе место на выборах не у Порошенко, а у Тимошенко"Батькивщина": второе место на выборах не у Порошенко, а у Тимошенко
Супруга Гриценко - Юлия Мостовая - не смогла проголосовать на выборахСупруга Гриценко - Юлия Мостовая - не смогла проголосовать на выборах
На выборах в Словакии победила адвокат и общественный деятель Зузана ЧапутоваНа выборах в Словакии победила адвокат и общественный деятель Зузана Чапутова
Вдова сенатора США Маккейна прибыла в Украину в качестве наблюдателя на выборахВдова сенатора США Маккейна прибыла в Украину в качестве наблюдателя на выборах
Болгария заявила о поддержке евроинтеграции Украины и санкций против РоSSииБолгария заявила о поддержке евроинтеграции Украины и санкций против РоSSии
РоSSия в Крыму дискредитирует международную борьбу с терроризмом, - постпред Украины при ООНРоSSия в Крыму дискредитирует международную борьбу с терроризмом, - постпред Украины при ООН
Последние новости
Подгружаем последние новости