?В Австралии на выборах президента Украины проголосовали 125 человек

На заграничном избирательном участке №900001 в Канберре завершилось голосование на выборах президента.

Пресс-служба ЦИК сообщила, что голосование началось там в 23:00 по киевскому времени и закончилось в 12:00.

В список избирателей были включены 1737 человек, но проголосовали только 125.

Явка составила всего 7,2%.