Зеленский проголосовал на избирательном участке на Оболони

На подходе к участку Зеленского и его супругу остановили журналисты.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский прибыл для голосования на избирательный участок в Оболонском районе Киева.

В разговоре с журналистами Зеленский заявил, что в случае победы на выборах "не будет торговать должностями" и готов обсуждать вопрос назначения оппонентов, так как они тоже пользуются доверием граждан, но "необходимо пройти этап выборов сначала".

Штаб Зеленского сообщил, что наблюдатели от его партии сообщили о примерно 50 нарушениях на выборах. Также сайт политика ведет прямую трансляцию из избирательного штаба.


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