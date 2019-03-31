На выборах в Словакии победила адвокат и общественный деятель Зузана Чапутова
Марош Шефчович признал поражение.
В Словакии во втором туре президентских выборов победила адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова. Об этом свидетельствуют результаты подсчета местным Центризбиркомом 100% протоколов, сообщает словацкое издание Dennik N.
Согласно результатам голосования, за Чапутову проголосовали 58,41% избирателей, ее соперник во втором туре - заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович - набрал 41,59%.
Явка на избирательные участки составила около 41%.
Чапутова станет пятым словацким президентом и первой женщиной-президентом в истории Словакии. В должность новый президент должна вступить 15 июня.
По информации издания, Марош Шефчович еще до полуночи по местному времени признал свое поражение и по телефону поздравил свою оппонентку. "Я сказал ей, что сегодня вечером на нее ложится большая ответственность. Я подчеркнул, что, несмотря на очень оживленную избирательную кампанию, впереди у Словакии времена, которые потребуют объединения", - сообщил Шефчович.
Первый тур президентских выборов в Словакии прошел 16 марта.
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