CIT: в Сирии появилась частная военная компания, основанная в Украине

ЧВК "Вега" тренирует проасадовскую группировку "Лива аль-Кудс".

CIT: в Сирии появилась частная военная компания, основанная в Украине
Фото: t.me/Oleg_Blokhin

В Сирии появилась частная военная компания, основанная в Украине. Она действует в интересах сил сирийского президента Башара Асада, но, в отличие от роSSийской "ЧВК Вагнера", занимается не фронтовыми операциями, а обучением местных сил и охраной различных объектов.

Об этом говорится в публикации Conflict Intelligence Team.

Речь идет о ЧВК "Вега" (она же Vegacy Strategic Services), которую основали украинцы Анатолий Смолин и Андрей Кебкало. Позже они разошлись, "Вега" перебазировалась в РоSSию и сейчас работает в Сирии.

Смолин теперь представляется не только как учредитель кипрской Vegacy Strategic Services Ltd., но и как директор роSSийского ООО "Легат" (он же "Корпус безопасности Legat"). Это роSSийское отделение "Веги", которое занимается в том числе "медиацией и урегулированием конфликтов, обучением правительственных подразделений и государственных силовых структур и созданием систем безопасности в зонах и регионах повышенного риска".

"Вега" начала работать в Сирии не позже лета 2018 года. Судя по фото- и видеоматериалам в социальных сетях русскоязычные инструкторы "Веги" тренируют проасадовскую группировку палестинской диаспоры "Лива аль-Кудс".

По данным ливанского интернет-издания Al-Modon, группировка "Лива аль-Кудс" пользуется значительное роSSийской поддержкой. В 2019 году у нее появились сотни новых рекрутов, обучение которых проводилось к северу от города Алеппо. Издание утверждает, что "Лива аль-Кудс" даже участвует на стороне РоSSии в конфликте пророSSийских и проиранских группировок внутри проасадовской коалиции.

Учитывая тесную связь их подопечных из "Лива аль-Кудс" с роSSийским контингентом в Сирии, CIT предполагает, что "Вега" работает как минимум с ведома роSSийского командования. При этом вопрос, кто именно финансирует деятельность этой ЧВК в Сирии, остается открытым.


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