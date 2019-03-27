Усадьбу Медведчука забросали петардами

"Нацкорпус" проводит акцию протеста .

Возле дома лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука под Киевом проходит акция с требованием его ареста, сообщает РБК-Украина.

"Около сотни активистов приехали к усадьбе и обрисовали ворота граффити "Медведчук - ху*ло". Они бросают через забор петарды и призывают "титушек" выйти на улицу", - говорится в сообщении.

На месте присутствуют около сотни полицейских. За забором находится такое же количество мужчин спортивной внешности.

Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Перед этим активисты пикетировали здание СБУ с требованиями расследовать деятельность Медведчука.


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