Усадьбу Медведчука забросали петардами

Возле дома лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука под Киевом проходит акция с требованием его ареста, сообщает РБК-Украина.

"Около сотни активистов приехали к усадьбе и обрисовали ворота граффити "Медведчук - ху*ло". Они бросают через забор петарды и призывают "титушек" выйти на улицу", - говорится в сообщении.

На месте присутствуют около сотни полицейских. За забором находится такое же количество мужчин спортивной внешности.

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина