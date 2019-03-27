?Луценко пообещал открыть производство из-за поездки Бойко и Медведчука в РФ

"Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы", - сказал генпрокурор.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в среду будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом народного депутата, кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа", представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в РоSSию.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров, передает "Интерфакс-Украина".

"Уважаемый господин премьер-министр, уважаемый господин министр внутренних дел, с вашего позволения сообщу о том, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Тем не менее, производство будет зарегистрировано и соответствующая реакция не заставит себя ждать", - сказал генпрокурор, отвечая на соответствующие замечания министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, 22 марта Бойко и Медведчук приехали в Москву на переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Трансляцию встречи вели подконтрольные Медведчуку телеканалы "112 Украина" и NewsOne. Сообщалось, что переговоры были инициированы украинской стороной.

В Службе безопасности заявили, что в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставят правовую оценку визита Бойко и Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора.