Суд открыл дело по иску к полиграфкомбинату, который печатает бюллетени на выборы
Истец просит установить наличие или отсутствие компетенции у ГП "Полиграфический комбинат "Украина" для печати бюллетеней.
Суд открыл производство по делу о печати государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" бюллетеней для проведения выборов.
Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.
Отмечается, что в Шевченковский райсуд Киева поступило заявление Тищенко Александра Александровича к госпредприятию "Полиграфический комбинат "Украина" по установлению компетенции, полномочий, признание действий противоправными.
В своем заявлении истец просит установить наличие или отсутствие компетенции ответчика по печати бюллетеней, а также признать его действия противоправными.
"Исследовав материалы дела, Шевченковский райсуд открыл производство по делу по иску Александра Тищенко к государственному предприятию "Полиграфический комбинат "Украина" об установлении компетенции, полномочий, признание действий противоправными", - говорится в сообщении.
Напомним, бюллетень в этом году - самый большой по размеру за время независимости - 20 на 80 сантиметров. В него внесены имена всех 39 кандидатов на пост президента Украины.
Ранее Центризбирком увеличил количество бюллетеней к первому туру. На это бюллетеней повлияло, в частности, создание специальных избирательных участков для военных и определение перечня временно оккупированных территорий, где выборы не состоятся.
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