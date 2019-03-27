Суд Вильнюса заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмы

Он признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Суд Вильнюса заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмы
Дмитри Язов во время визита в США в 1989 году
Фото: uk.wikipedia.org

Окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Головатова суд заочно осудил на 12 лет лишения свободы, а Язова - на 10 лет.

Отмечается, что обвинения в "осуществленной советской агрессии" предъявлены 67 гражданам РоSSии, Беларуси и Украины. Большинство из них привлечены к суду заочно, лично перед судом предстали лишь два гражданина РФ.

94-летний Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью захвата Литвы СССР. Согласно обвинительному акту, Язов создал организованную группу вместе с ныне покойными советскими деятелями - бывшим главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олегом Шениным.

В обвинительном акте говорится, что, привлекая Компартию и создавая различные организации, Язов со своими соратниками поручил другим должностным лицам "подготовить план захвата власти в Литве, составить список стратегически важных объектов, подлежащих захвату, включив в него государственные органы власти и управления, объекты массовой информации, коммуникации, путей сообщения".

Согласно документу, "11 января 1991 года при реализации плана преступных деяний при помощи военных действий были начаты агрессия со стороны Советского Союза и вооруженный конфликт в Литве". В документе описываются нападения в Вильнюсе и много внимания уделено захвату столичного Дома печати.

Напомним, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи пострадали.

По делу 13 января по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений уже были осуждены шесть человек. Пострадавшими признаны почти 700 человек, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек.

РоSSия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Коболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через УкраинуКоболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину
Людмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сынаЛюдмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сына
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
ЮНЕСКО выступило против моста между Крещатым парком и Владимирской горкойЮНЕСКО выступило против моста между Крещатым парком и Владимирской горкой
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии по обвинению в мошенничестве задержали экс-министра АбызоваВ РоSSии по обвинению в мошенничестве задержали экс-министра Абызова
НАБУ закрыло дело по незаконному обогащению экс-замглавы Администрации президента ПортноваНАБУ закрыло дело по незаконному обогащению экс-замглавы Администрации президента Портнова
Апелляционный суд одобрил восстановление бывшего замглавы ГосЧС Стоецкого в должностиАпелляционный суд одобрил восстановление бывшего замглавы ГосЧС Стоецкого в должности
Судмедэксперт обнаружил перелом шеи у бывшего роSSийского министра Лесина, погибшего в 2015 годуСудмедэксперт обнаружил перелом шеи у бывшего роSSийского министра Лесина, погибшего в 2015 году
СБУ заподозрила бывшего министра спорта Коржа в вымогательстве денег у владельцев сети киевских ломбардов (обновлено)СБУ заподозрила бывшего министра спорта Коржа в вымогательстве денег у владельцев сети киевских ломбардов (обновлено)
Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных делГлава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
Суд разрешил Генпрокуратуре изъять секретные материалы Минобороны по делу ЗаманыСуд разрешил Генпрокуратуре изъять секретные материалы Минобороны по делу Заманы
Шесть подразделений Воздушных сил ВСУ сменили места дислокации, - МинобороныШесть подразделений Воздушных сил ВСУ сменили места дислокации, - Минобороны
Суд в Вашингтоне добавил Манафорту еще 3,5 года тюрьмыСуд в Вашингтоне добавил Манафорту еще 3,5 года тюрьмы
Бывший казначей Ватикана получил шесть лет тюрьмы за педофилиюБывший казначей Ватикана получил шесть лет тюрьмы за педофилию
Последние новости
Подгружаем последние новости