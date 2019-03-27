Правительство Великобритании отказалось рассматривать петицию против Brexit

Петицию подписали более почти 5,8 миллиона жителей страны.

Правительство Великобритании отказалось рассматривать петицию против Brexit
Brexit
Фото: pixabay.org

Правительство Великобритании не намерено просить Евросоюз об отмене процедуры выхода страны из состава ЕС и продолжит работать над осуществлением Brexit.

Об этом говорится в заявлении на сайте парламента под текстом петиции об отмене Brexit, которую поддержали почти 5,8 миллиона жителей Британии.

"Мы уважаем результаты референдума 2016 года и будем работать над тем, чтобы обеспечить выход нашей страны из ЕС, который принесет пользу всем, независимо от того, проголосовали они за то, чтобы выйти или остаться", - говорится в документе.

Отмечается также, что отказ от статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей выход из ЕС, и, следовательно, сохранение в Европейском Союзе "подорвет нашу демократию и доверие, которое миллионы избирателей оказали правительству".

В то же время, правительство признало, что петиция получила большую поддержку, отметив, что почти три четверти британцев, которые имеют право голосовать, приняли участие в референдуме и их мнение будут учитывать.

Напомним, Евросоюз дал премьеру Британии Терезе Мэй время до 12 апреля, чтобы получить поддержку депутатов по соглашению, которой она достигла с Брюсселем, или найти эффективную альтернативу, которая может включать длительную задержку в выходе Великобритании из ЕС. В таком случае Великобритания выйдет из ЕС 22 мая.

Решение о выходе Британии из ЕС приняли на референдуме 2016 года, но представители Мэй не смогли договориться с Брюсселем по поводу сделки, приемлемой для всех партий парламента.


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