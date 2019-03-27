ЦИК разрешил избиркомам на находящихся в плавании судах самостоятельно изготовить бюллетени

Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков в виде исключения изготовить бюллетени для голосования в день выборов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев соответствующее представление, Комиссия предоставила разрешение участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков № 000004, 000005, 000007, 000009 - 000012, 000014 - 000018, 000020, 000021, 000023, 000024, 000027, 000028, 000030, 000033, 000034 территориального избирательного округа № 143 , образованных на судах, которые в день очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года будут находиться в плавании под Государственным Флагом Украины, изготовить в виде исключения избирательные бюллетени по очередным выборам Президента Украины для голосования в день выборов непосредственно этими комиссиями по форме и тексту, утвержденными ими в соответствии с приложением 1 к постановлению ЦИК от 8 марта 2019 № 512 "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019 года для голосования в день выборов и форме избирательного бюллетеня для повторного голосования" в количестве, которое на 0,5 процента превышает количество избирателей, включенных в списки избирателей на указанных избирательных участках", - говорится в сообщении.

Ранее ЦИК увеличил количество бюллетеней к первому туру. На количество бюллетеней повлияло, в частности, создание специальных избирательных участков для военных и определение перечня временно оккупированных территорий, где выборы не состоятся.

Напомним, бюллетень в этом году - самый большой по размеру за время независимости - 20 на 80 сантиметров. В него внесены имена всех 39 кандидатов на пост президента Украины.