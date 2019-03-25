Порошенко подаст в суд на "1+1" за распространение фейков

Подробной информации об иске пока нет.

Президент Украины Петр Порошенко подаст в суд на телеканал "1+1" за распространение дезинформации и фейков, порочащих честь и достоинство главы государства. Об этом сообщили в избирательном штабе президета.

"Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическое вранье в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации", - сказано в сообщении.

О сроках подачи иска не сообщается.

Украинский телеканал "1+1" в программе "Украинские сенсации" опубликовал ряд материалов, сообщающих о правонарушениях и преступлениях, якобы совершенных Порошенко.