Порошенко подаст в суд на "1+1" за распространение фейков
Подробной информации об иске пока нет.
Президент Украины Петр Порошенко подаст в суд на телеканал "1+1" за распространение дезинформации и фейков, порочащих честь и достоинство главы государства. Об этом сообщили в избирательном штабе президета.
"Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическое вранье в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации", - сказано в сообщении.
О сроках подачи иска не сообщается.
Украинский телеканал "1+1" в программе "Украинские сенсации" опубликовал ряд материалов, сообщающих о правонарушениях и преступлениях, якобы совершенных Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко выиграл суд у корпорации "Би-Би-Си", распространившей информацию об уплате 400 тыс. долларов за аудиенцию с президентом США Дональдом Трампом. Высокий суд Лондона признал эту информацию клеветой, нанесшей вред репутации Порошенко.
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