Трамп-младший высказался за увольнение Йованович

Свой твит Трамп сопроводил ссылкой на статью издания DailyWire под названием "Призывы к замене американского посла времен Обамы в Украине усиливаются". В статье говорится, что скандал вокруг посла США в Украине набрал обороты после того, как 22 марта телеканал Fox News обнародовал письмо бывшего конгрессмена Пита Сешнса, направленное в мае 2018 года госсекретарю Майку Помпео. В письме экс-конгрессмен заявил, что Йованович в Украине критикует Трампа и его решения, "презрительно относится" к администрации и заявляет о скором импичменте.
Также издание утверждает, что Трамп более года пытается снять Йованович с должности.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому HillTV заявил, что во время первой встречи с ним, Йованович передала ему перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследование. В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко "откровенной выдумкой".
В посольстве США заявили, что информация о т.н. "списке неприкасаемых" не соответствует действительности и имеет целью ослабить репутацию посла Йованович. Кроме того, подчеркнули в посольстве, обвинения в адрес представителей США являются проявлением коррупции, а озвучивание претензий в СМИ "не делает эти претензии правдивыми".
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