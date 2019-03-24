Йованович призвала украинцев проголосовать на выборах

"Демократия работает только при условии активного участия граждан".

Йованович призвала украинцев проголосовать на выборах
Мари Йованович призвала украинцев проголосовать на выборах

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинцев прийти на избирательные участки и проголосовать 31 марта на президентских выборах. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице посольства США в Украине.

"США поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов, которые состоятся в Украине на следующей неделе. И мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию", - сказала Йованович.

По словам посла США, демократия работает только при условии активного участия граждан.

"Знаете ли вы, где будете через неделю? Если вы все еще не планируете голосовать на выборах, я призываю вас сделать это. Демократия работает только при условии активного участия граждан. И выборы - это то, как мы определяем, кто будет нашими лидерами, и мы говорим им, что ожидаем от их действий", - отметила Йованович.

Напомним, выборы президента в Украине состоятся через неделю - 31 марта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Коболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через УкраинуКоболев: "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину
В Нигерии боевики за три недели убили 120 христианВ Нигерии боевики за три недели убили 120 христиан
Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 выполнили тренировочные полеты над Азовским морем
Блок рекламы


Похожие новости
Гриценко видит Садового премьером в случае победы на выборах президентаГриценко видит Садового премьером в случае победы на выборах президента
В отделении банка в Одесской области обнаружили "черную" кассу для подкупа на выборахВ отделении банка в Одесской области обнаружили "черную" кассу для подкупа на выборах
Более 180 тыс. украинцев изменили место голосования, - ЦИКБолее 180 тыс. украинцев изменили место голосования, - ЦИК
Климкин обсудил с делегацией США заявления Луценко по поводу ЙовановичКлимкин обсудил с делегацией США заявления Луценко по поводу Йованович
Епифаний распорядился проводить молитвы о справедливых президентских выборах во всех храмах ПЦУЕпифаний распорядился проводить молитвы о справедливых президентских выборах во всех храмах ПЦУ
Боевики на Донбассе запугивают жителей, которые собираются голосовать на выборахБоевики на Донбассе запугивают жителей, которые собираются голосовать на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборахЗеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
В ЦИК сообщили о "беспрецедентном количестве наблюдателей" на президентских выборахВ ЦИК сообщили о "беспрецедентном количестве наблюдателей" на президентских выборах
Украинские полярники готовятся проголосовать на выборах президентаУкраинские полярники готовятся проголосовать на выборах президента
Трамп ретвитнул статью о подыгрывании Сытника Хиллари Клинтон на выборах 2016 годаТрамп ретвитнул статью о подыгрывании Сытника Хиллари Клинтон на выборах 2016 года
Последние новости
Подгружаем последние новости